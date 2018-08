Moneglia, fessurazione in gallerie. Verifiche e chiusure al traffico

Genova. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 agosto, una fessurazione sulla strada delle gallerie per Moneglia in località Madonnetta ha comportato la chiusura temporanea strada stessa.

Il Comune di Sestri Levante si è attivato nell’immediato per procedere alle verifiche del caso facendo intervenire una ditta che ha proceduto all’allargamento della fessura e un geologo che ha fatto una prima valutazione dello stato della strada.

A seguito delle verifiche è stato possibile ripristinare il traffico nella serata, limitandolo ad auto e moto che possono procedere transitando lato monte.

Nella notte e questa mattina sono proseguite le ispezioni per verificare l’origine del vuoto che ha determinato la fessura: i rilievi hanno scongiurato la presenza di fornelli aperti sul mare e quindi, dal pomeriggio di oggi, si procederà alla chiusura della buca.

La strada per le gallerie rimarrà aperta, sempre con transito limitato ad auto e moto e nella corsia a monte, tranne che nella fascia oraria 15.30-16, una chiusura che consentirà il posizionamento dell’autopompa del calcestruzzo. A getto ultimato sarà possibile stimare con migliore approssimazione sia le dimensioni della cavità ma soprattutto sarà possibile individuare ed identificare con precisione le vie di sifonamento e quindi definire la chiusura del fornello.

È invece prevista la chiusura della strada per la notte, con ultimo semaforo verde in direzione Moneglia all’1.15 e in direzione Sestri Levante all’1.05 e riapertura con semaforo verde in direzione Moneglia alle 4.35 e direzione Sestri Levante alle 4.45 di domani, sabato 18 agosto: la chiusura si rende necessaria sia per permettere il consolidamento del riempimento che per consentire l’effettuazione di ulteriori sondaggi a garanzia della riuscita dell’intervento.