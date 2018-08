Genova. Alta pressione sul Mediterraneo, ma con infiltrazioni leggermente instabili da Nord-Est che determineranno la nascita di qualche temporale nei prossimi giorni, localmente sconfinante su alcuni tratti di costa nelle giornate di domenica e lunedì.

Secondo i previsori del Limet al mattino bel tempo su tutta la regione salvo il passaggio di nuvolosità medio-alta senza conseguenze. Già in tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi, con probabile evoluzione in temporali convettivi (di calore) nel pomeriggio.

Le zone maggiormente interessate saranno la val Trebbia, la val d’Aveto, la val Graveglia e l’alta val di Vara a Levante; il gruppo Saccarello-Frontè, la valle Bormida occidentale a Ponente. Non si esclude qualche temporale anche sulla valle dell’Erro e l’alta valle Scrivia, per il resto assenza di fenomeni. Basso il rischio di sconfinamento lungo le coste. Generale attenuazione dei fenomeni in serata con ritorno a cielo quasi sereno ovunque.

I venti saranno deboli meridionali o a regime di brezza lungo le coste.

I mari generalmente calmi o al più poco mossi.

Temperature pressoché stazionarie sulla costa la minima tra 19 e 24°C, la massima tra 26 e 31°C. Nell’interno la minima tra 11 e 21°C, la massima tra 26 e 29°C.

Domani previsti temporali anche sulla costa. Al mattino tempo soleggiato quasi ovunque a parte il transito di nubi medio-alte senza conseguenze. Nel pomeriggio sconfinamento di cumuli dalle zone interne verso la costa, con possibile attivazione di un temporale tra la val Bisagno e la zona dei Forti, in sconfinamento verso il settore centro-occidentale genovese. Temporali probabili anche sulle Alpi Liguri in sconfinamento verso l’estremo imperiese, per il resto assenza di fenomeni. Torna sereno ovunque in serata.