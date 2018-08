Genova. Cielo in prevalenza sereno la notte e nella prima parte della mattinata. Tornano i cumuli a frequentare le Alpi Liguri ed il settore appenninico in possibile evoluzione ad isolati e deboli acquazzoni; sulle vallate genovesi interne, non escludiamo temporanei sconfinamenti dei fenomeni. Ovunque stabile entro sera.

Venti: refoli residui da nord sul settore centrale tra la notte ed il primo mattino; tornano vivaci le brezze pomeridiane lungo costa.

Mari: poco mosso, o quasi calmo sotto-costa nottetempo.

Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime sul tratto costiero.

Costa: min 18 / 23° C, max 26° / 28°C

Interno: min 14° / 19°C, max 24° / 29°C