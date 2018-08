Meteo, non molla l’ondata di caldo: nuovo ‘avviso di Arpal per il week end

Genova. Ancora almeno il week end durerà l’ondata di caldo che in questi giorni non ha risparmiato la Liguria con temperature oltre i 35° gradi.

Per il fine settimana i meteorologi di Limet, centro ligure di meteorologia, prevedono la “fase di massima potenza ed espansione dell’anticiclone sul comparto euro-mediterraneo” ragion per cui “ancora per questo week-end l’ondata di calore manterrà picchi ragguardevoli”.

Per oggi sono attese “massime oltre i 35°C nelle aree interne e sub-costiere, isolati picchi fino a 37-39°C su Tigullio e Spezzino. Torna acuto il disagio per afa dal pomeriggio sul settore centro-orientale costiero”.

Per questo Arpal ha emanato un nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico.

Oggi, sabato 4 e domani, domenica 5 agosto avremo temperature stazionarie su valori molto alti anche nelle ore notturne e conseguente elevato disagio fisiologico per caldo, in particolare nei centri urbani e nelle valli poco ventilate. Per lunedì 6 si prevede un lieve calo delle temperature lungo la costa, accompagnato, però, da un graduale aumento dell’umidità che manterrà condizioni di elevato disagio.

Tra oggi e lunedì proseguirà l’instabilità pomeridiana sui rilievi con possibili rovesci o temporali anche moderati che oggi, sabato, potranno localmente estendersi alla costa con occasionali grandinate e colpi di vento. Domani, domenica, nelle prime ore della giornata non si escludono locali rovesci o temporali fino a moderati provenienti dalla Pianura Padana in sconfinamento sul centro Ponente della regione.

A Genova questa notte la temperatura minima è rimasta al di sopra dei 27 gradi.