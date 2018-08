Genova. Si innalza il livello di Allerta meteo per temporali, previsto sul territorio provinciale dalle 21 di stasera, lunedì 13 agosto, alle 18 di domani, martedì 14 agosto.

Le uscite modellistiche del pomeriggio confermano il quadro previsionale, con l’approssimarsi di una perturbazione atlantica, che determina una spiccata instabilità su tutta la Liguria. In particolare, dalla serata e soprattutto sul centro levante, potrebbero verificarsi temporali anche forti, organizzati e persistenti, caratteristiche tali da innalzare il livello di allerta all’arancione, il grado più elevato di allertamento per questo tipo di evento meteorologico.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico aggiornato questo pomeriggio:

OGGI, lunedì 13 agosto 2018: Condizioni di spiccata instabilità per il passaggio di un sistema perturbato che a partire dal pomeriggio attraversa la regione. Precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti o organizzati su AD (con cumulate significative). Successiva estensione a BCE con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti. Venti in intensificazione da Sud Ovest con raffiche fino 50-60 km/h sui capi esposti di A, localmente forti fino 40-50 km/h su AB. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo.

DOMANI, martedì 14 agosto 2018: Ancora condizioni di instabilità associate a precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti su AD. I fenomeni precipitativi saranno in attenuazione dal tardo pomeriggio.

DOPODOMANI, mercoledì 15 agosto 2018: Nulla da segnalare.

I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale.

Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.