Genova. Se vi state chiedendo se avremo un cambio di passo sul fronte caldo record in questo nuovo avvio di settimana, la risposta è no. Secondo gli esperti del centro meteo Limet dai prossimi giorni saranno possibili alcune infiltrazioni atlantiche, quindi dei flussi di instabilità, ma non si intravvede una diminuzione significativa di afa e temperature. In attesa delle nuove indicazioni di ministero della Salute e Arpal regionale, ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi domenica 5 agosto ancora valori termici elevati con afa lungo le coste. Cielo e Fenomeni: Al mattino qualche velatura qua e la interesserà il settore centro occidentale. Dal pomeriggio possibilità di fenomeni temporaleschi sui rilievi, soprattutto Alpi liguri, in parziale sconfinamento verso i settori costieri adiacenti, le altre zone saranno interessate dall’espansione delle incudini temporalesche con cielo velato. Venti: a regime di brezza. Residuo nord al mattino sul ponente ligure. Mare calmo. Temperature in calo nei valori massimi ma con afa nuovamente pesante, saranno comprese tra 27 e 34 gradi sulla costa, tra 22 e 35 nell’interno.

Domani, lunedì 6 agosto, ancora picchi di calore elevati. Sereno al mattino. Brevi rovesci o temporali nelle zone interne durante le ore pomeridiane. Venti quasi assenti, mare poco mosso. Temperature stazionarie su valori molto elevati. Afa lungo le coste.

Martedì 7 agosto afa sempre elevata sul litorale. Temporali pomeridiani sui rilievi di confine, sereno altrove.