Genova. Non solo questa ondata di caldo sembra essere senza fine, ma la novità di oggi è che ci sarà un aumento dell’umidità, che contribuisce e non poco, all’aumento del disagio fisiologico, soprattutto lungo le coste. Vanno rispettate quindi le raccomandazioni di limitare al minimo indispensabile le attività all’aria aperta durante le ore centrali e di bere molta acqua, con particolare riguardo per bambini e anziani.

Le temperature restano stazionarie, o in leggero calo sui valori massimi: sulla costa tra 21 e 27 gradi la minima, tra 29 e 34 gradi la massima. Nell’interno tra 17 e 22° la minima, tra 31 e 35° la massima.

Almeno durante la notte il caldo non ha comunque creato particolari problemi dal punto di vista medico.

Oggi, secondo le previsioni del Limet, giornata stabile e soleggiata, seppur non limpida, a causa del transito di velature più o meno spesse. Nel pomeriggio faranno capolino nelle zone interne localizzati episodi di instabilità, ma senza il rischio che questi sconfinino sulla costa.

I venti sono deboli, a regime di brezza, dai quadranti meridionali, lungo la linea di costa, fino a moderati sui versanti padani nella seconda parte della giornata.

Mare generalmente calmo, sia sotto-costa sia al largo.