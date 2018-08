Genova. Qualche grado in meno degli scorsi giorni indubbiamente le stazioni di rilevamento lo registrano. Le temperature minime su Genova centro sono state stanotte intorno ai 25°, e qualcosa in meno nell’entroterra. E le massime, spiegano i meteorologi di Limet, non supereranno i 33°. Ma la crescita del tasso di umidità continua a rendere il clima poco sopportabile.

Per questo l’avviso per disagio fisiologico resta fino a domani quando qualche temporale potrebbe portare un po’ di refrigerio. Per quanto riguarda la giornata di oggi intanto Limet prevede cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio lento incremento delle nubi basse su savonese e genovese con cielo coperto in serata. Possibili temporali al pomeriggio nei settori interni del savonese confinanti con il Piemonte

Domani, venerdì, possibile passaggio temporalesco al mattino sul settore centrale tra Arenzano e Rapallo con precipitazioni intense. Migliora in mattinata con alternanza di nubi e schiarite. Dal pomeriggio temporali sui rilievi e cielo poco o al più parzialmente nuvoloso altrove.