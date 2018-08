Maxi controlli della polizia nelle stazioni, a Principe, un arresto e un Daspo

Genova. Un arresto, due denunce e un daspo. E’ il bilancio della maxi operazione di polizia “Summer clean station”, che ha riguardato stamani le dieci principali stazioni italiane fra cui Genova Principe.

L’operazione ad alto impatto negli scali ferroviari e relative adiacenze è stata disposta dal capo della polizia per innalzare il livello di attenzione rispetto alle infrastrutture ferroviarie, anche alla luce del maggior afflusso durante il periodo estivo.

In campo personale della questura e della polizia ferroviaria, con l’impiego di tecnologie all’avanguardia, in particolare smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti, e metal detector per le verifiche sui bagagli. Coinvolta anche la polizia locale nell’action day finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità ed attività abusiva nelle stazioni e dintorni.

Trenta gli operatori impiegati suddivisi in quindici pattuglie. Sessanta persone controllate, due persone denunciate e un 30enne torinese arrestato poiché evaso dagli arresti domiciliari.

Nel corso dell’operazione è stato eseguito un sequestro, è stata elevata una sanzione amministrativa ed è stato intimato l’allontanamento dalle stazioni di Principe e Brignole ad una 30enne bosniaca in base alla normativa sul “daspo urbano”.

A livello nazionale gli arresti sono stati 9 e 35 le denunce.