Matrimoni vip, nella top ten delle scelte c’è anche l’Abbazia della Cervara

Santa Margherita Ligure. C’è anche l’Abbazia della Cervara tra le location scelte da chi non bada a spese per organizzare il proprio matrimonio. L’Italia è tra le mete preferite al mondo, un primato conteso solo dal Portogallo, dalla Francia e dalla Spagna, come ha scritto recentemente il Los Angeles Times.

Tra i “vip” il profilo di chi vuole sposarsi in Italia è medio-alto e non bada a spese, con una cifra media di circa 54.000 euro per cerimonia, come certifica il rapporto Destination Wedding in Italia, stilato del Centro studi turistici di Firenze (CST). Lo stesso rapporto indica anche le principali nazionalità di chi convola a nozze in Italia, con una netta prevalenza degli inglesi al 27,6%.

L’agenzia di comunicazione Klaus Davi and company, ha estrapolato la top ten delle mete preferite dai big spender. Per questi luoghi da sogno, quest’anno il business toccherà i 700 milioni di euro: l’Abbazia è al sesto posto, conquistando l’8% delle scelte “vip”.

In passato si sono innamorati del giardino all’italiana e del panorama sul mare anche il calciatore della nazionale inglese Wayne Rooney, Antonio Cassano, per restare in ambito calcistico e Alberto Gilardino. Anche il cantante Rod Stewart era stato folgorato dalla bellezza del complesso ligure.