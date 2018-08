Marassi: stalker e violento ruba lo scooter della ex fidanzata, 28enne in manette

Genova. Il tentativo maldestro del furto di uno scooter ha portato all’arresto di un 28enne e all’emersione di una storia fatta di stalking e violenza. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio nella zona di Marassi.

Un giovane, albanese, pregiudicato sempre per furto aggravato, è stato segnalato alla polizia da alcuni cittadini perché visto armeggiare con il nottolino di uno scooter. Gli agenti lo hanno bloccato poco dopo in via Angeli del Fango, a Marassi, davanti al carcere, mentre spingeva a braccia il motoveicolo.

I poliziotti gli hanno chiesto spiegazioni circa il suo gesto e il giovane si è giustificato: il mezzo era della sua fidanzata ed era stata proprio lei a chiedergli di spostarlo. Gli operatori, non convinti dalla versione del 28enne, hanno rintracciato la donna che ha confermato di essere la proprietaria dello scooter, ma ha anche aggiunto di non avere mai chiesto nulla all’uomo e, mostrandosi piuttosto agitata, si è confidata con i poliziotti rivelando una storia intrisa di violenza e di atti persecutori a cui da mesi sta soggiacendo.

Dal maggio scorso, quando la loro storia è finita proprio per il suo fare manesco, il 28enne ha cominciato a vessarla presentandosi sui luoghi di lavoro, pedinandola, minacciandola e anche aggredendola, tanto che la giovane, pochi giorni fa, si era recata al commissariato San Fruttuoso e lo aveva denunciato per atti persecutori.

Gli agenti, dopo aver invitato la donna a recarsi in questura per formalizzare quanto avvenuto, hanno arrestato il 28enne per furto aggravato. Sarà giudicato con rito direttissimo.