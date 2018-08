Marassi, a fuoco due appartamenti in via Piantelli. Una donna muore nell’incendio

Genova. Un grosso incendio ha distrutto due appartamenti questa notte in Via Piantelli, nel quartiere di Marassi. In uno di questi una donna è deceduta.

E’ successo verso le 2.30, quando i vigili del fuoco sono stati allertati da diverse chiamate di cittadini e vicini spaventati dalle enormi fiamme che fuoriuscivano dall’abitazione.

Immediato l’intervento di tre squadre, con autobotti e autoscale, che hanno contenuto i danni, domando l’incendio con diverse ore di lavoro. Una donna di circa 70 anni è stata trovata morta , probabilmente nell’appartamento da cui è scaturito l’incendio.

Si registrano due feriti e tre vigili del fuoco lievemente intossicati: nessuno di loro è in grave condizioni e sono bastate le cure “sul campo”.

Grande paura per i vicini di casa e per tutti gli abitanti del quartiere, invaso da fumo e cenere. Sul posto ancora le squadre e tecnici dei Vigili del Fuoco, oltre ai medici del 118, che stanno cercando di valutare il danno patito dagli appartamenti coinvolti e dalla struttura del palazzo.