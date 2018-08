Manufatti di Ansaldo Campi tornano a “uscire” da stabilimenti. Simbolo di una città che prova a rialzarsi

Genova. Da oltre tre giorni il tempo a Genova si è fermato. E dopo la tragedia dei morti incombe la deriva economica e industriale di una città spezzata in due, in balìa del caos.

Per questo motivo alcune notizie, che potrebbero sembrare marginali, contengono una scintilla fondamentale per una comunità che mai come oggi ha bisogno di rialzarsi. Nulla sarà più come prima, ma la reazione della comunità cittadina è iniziata subito.

Sabato notte, infatti, dagli stabilimenti di Campi di Ansaldo uscirà un carico eccezionale destinato ad un prossimo imbarco, che sfilerà a pochi metri dal severo scenario delle macerie di Ponte Morandi.

Questo trasporto eccezionale, che interessa un grosso componente industriale destinato alla centrale in costruzione di Mornaguia, Tunisia, è reso possibile grazie alla collaborazione delle istituzioni locali e nazionali e delle forze dell’ordine.

Un segnale importante per l’industria genovese: Genova prova a togliersi la polvere di dosso, e lo fa con il suo tradizione cuore pulsante, cioè il lavoro.