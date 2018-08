Lungomare Canepa, la fiducia del Comitato: “Ora il sindaco può cambiare il progetto”

Genova. Dopo aver rispettato il silenzio nel momento della tragica conta dei morti e dei feriti, il Comitato Lungomare Canepa riprende il discorso sulla progettazione della nuova viabilità a mare.

Una nuova viabilità a mare che avrà il compito di raccogliere i flussi di traffico di una città spezzata, con tutti gli oneri che questo comporta.

Per questo motivo il Comitato ha diffuso oggi un comunicato stampa, in cui si ricorda al sindaco quali erano i punti critici del progetto, che hanno spinto i cittadini a chiedere a gran voce alcune modifiche: l’istallazione di una galleria fonoassorbente, una fascia pedonale di rispetto e la “permeabilità urbana” tra la nuova strada e il quartiere.

Esigenze che lo stesso sindaco Marco Bucci, a cui è indirizzata la “lettera”, aveva accolto e condiviso, quando era andato a picconare il “Muro del Belino”. Richieste che però si erano scontrate con la progettistica della strada, che aveva ridimensionato gli entusiasmi.

“In esito ai numerosi incontri che il Comitato Lungomare Canepa ha avuto con il Primo Cittadino, nei mesi scorsi, si è giunti ad una sostanziale concordanza riguardo alle criticità del progetto attualmente cantierizzato e all’impegno personale del Sindaco a risolvere le dette criticità nella direzione proposta dal Comitato, non appena il Comune di Genova avesse potuto agire direttamente sull’opera – si legge nella nota – Perciò ora non possiamo non essere fiduciosi che verrà consegnata al quartiere di Sampierdarena una nuova viabilità in Lungomare Canepa che, usando le parole del Sindaco, sia fatta “bene, ad alta qualità ed in fretta”.

Ora il sindaco Marco Bucci è stata delegata da Giovanni Toti, neo commissario straordinario per l’emergenza, la realizzazione della viabilità urbana alternativa alla A10. Da qui il sillogismo lampante: il sindaco era d’accordo con noi, ora può fare più di prima, ora lo faccia. Chiaro. E forse sarà l’unico modo per evitare che i cittadini di Sampierdarena paghino il prezzo più alto per la tragedia di Ponte Morandi.