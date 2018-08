L’inchiesta sui ticket. La procura di Genova chiede l’istanza fallimentare per Qui!Group

Genova. Qui!Group, la procura di Genova, che indaga sulla crisi dell’azienda che – tra le altre cose – si occupa della partita dei buoni pasto Qui!Ticket, ha presentato istanza di fallimento per il gruppo. La richiesta è arrivata durante l’udienza al tribunale civile di Genova che avrebbe dovuto decidere sull’amministrazione controllata. Decisione che il giudice, alla luce della mossa dei pm, non ha preso, riservandosi alcuni giorni di tempo.

Un no ai magistrati porterebbe alla nomina di un commissario straordinario, un sì alla dichiarazione di fallimento. A essere preoccupati sono i migliaia di commercianti che vantano crediti nei confronti dell’azienda, ma anche i circa 500 lavoratori (200 a Genova) di Qui!Group. In questi giorni sono tutti in ferie, fino a fine agosto. I sindacati, per ora, non hanno organizzato nessuna forma di protesta.

Qui!Group, è emerso, ha oltre 30 milioni di debiti (32). La vicenda si trascina da mesi, ma solo a metà luglio scorso c’è stato lo stop da parte del Consip (con una risoluzione della convenzione tra la società e gli enti di alcune regioni tra cui la Liguria) alla distribuzione dei ticket , molto utilizzati da diversi enti pubblici oltre che dalle aziende private.