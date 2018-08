L’Entella saluta Baraye e accoglie Germoni

Prosegue la preparazione per il campionato di Serie C della Virtus Entella che continua a muoversi per sistemare la rosa ed ha accolto il ventenne Luca Germoni, difensore scuola Lazio che arriva a Chiavari dalla capitale, con i romani che mantengono il diritto di ricompra, mentre in uscita c’è Joel Baraye che è andato in prestito al Catania.

Un difensore per un difensore quindi a riprova che i diavoli neri compattano il team con calma e oculatezza dopo le varie partenze di Gerli, Zucchetti e Gatto. Intanto, dopo il test di mercoledì con il Golfo Paradiso (7-0 il finale con tripletta di Mota, Icardi, Di Paola, Currarino e Diaw), è tempo di un’avversaria più impegnativa, ovvero il Ligorna di mister Monteforte.