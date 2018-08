Lavori per innesto Terzo Valico, modifiche importanti alle linee per Milano, Torino, Arquata e Acqui Terme

Genova. A partire da sabato 4 agosto, fino a domenica 2 settembre, Rete Ferroviaria Italiana eseguirà importanti interventi sulla linea succursale dei Giovi, tra Arquata Scrivia e Genova.

È la prima delle quattro fasi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico dell’impianto ferroviario di “Bivio Fegino”, necessarie per l’innesto della nuova linea del Terzo Valico alla linea storica Milano – Genova (Succursale dei Giovi). Inoltre, saranno eseguite attività per il consolidamento nella galleria Borlasca.

Per consentire l’operatività del cantiere, i treni delle linee Genova – Milano, Genova – Torino, Genova – Arquata Scrivia e Genova – Ovada -Acqui Terme modificheranno il programma di circolazione.

In particolare, da sabato 4 agosto a domenica 2 settembre i treni in circolazione sulle linee Genova – Milano, Genova – Torino e Genova – Emilia Romagna utilizzeranno l’itinerario alternativo “Via Busalla-Isola del Cantone” modificando gli orari di partenza e i tempi di viaggio. Modifiche anche all’offerta di trasporto sulla Genova – Arquata Scrivia-Novi Ligure (via Busalla/Isola).

Sulla linea Genova – Ovada – Acqui Terme rimarranno operative tre coppie di collegamenti. I restanti treni saranno cancellati e sostituiti con bus tra Genova e Ovada. Tra Ovada e Acqui Terme rimarrà operativo il servizio ferroviario in coincidenza con gli orari degli autobus.

Il dettaglio delle modifiche è consultabile su www.trenitalia.com, sulla App Trenitalia, sull’Orario Ufficiale “In Treno”, e sui quadri orario cartacei delle stazioni.