Lasciano a casa i figli adolescenti, loro danno fuoco alla casa al mare: mamma, papà e zia denunciati

Celle Ligure. I carabinieri della stazione di Celle Ligure hanno denunciato a piede libero per il reato di abbandono di minore due genovesi di 56 e 60 anni, mamma e papà di due figli minorenni, e una donna 85 enne, zia dei ragazzi.

A conclusione dell’attività di indagine infatti, i militari hanno appurato che nella notte del 27 luglio scorso, i due figli adolescenti della coppia, 14 e 13 anni, sono stati lasciati dai tre adulti soli in casa in un appartamento in via Cassini, affittato per il periodo estivo.

I due minori hanno pensato bene di fare un gioco, o meglio una bravata che poteva costare molto caro: infatti, i due ragazzini hanno versato sul pavimento dell’alcol e poi hanno appiccato il fuoco.

Le fiamme si sono propagate immediatamente, investendo il mobilio dell’abitazione in legno. Un vicino di casa, insospettito dall’odore acre e dal fumo, è riuscito a farsi aprire la porta e a contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Per i ragazzi solo un grande spavento: non sono rimasti feriti o intossicati. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco l’alloggio è risultato fortemente danneggiato.