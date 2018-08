L’allerta meteo per ora non fa danni, sotto il Morandi greto del Polcevera deserto

Genova. Greto del torrente Polcevera deserto: via le grandi gru e i camion che portano via i detriti del viadotto Morandi, via gli uomini dei vigili del fuoco e tutto il personale dalla zona rossa a causa dell’allerta gialla scattata alle 20 di ieri e prevista fino alle 23e59 di oggi.

La pioggia, un forte temporale con un’intensa attività di tuoni e lampi, non ha provocato apparentemente e per il momento danni ai monconi del ponte. Come spiegato ieri dall’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone il ponte è tenuto sott’occhio costantemente da un gruppo di volontari.

I lavori di ripulitura del greto dalle macerie del ponte riprenderanno solo al termine dell’allerta.

Alle 12e30 nella sede della Protezione civile il punto sull’allerta e sul piano speciale per ponte Morandi.