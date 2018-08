La Sampdoria pareggia a Watford (1-1)

Genova. Al “Vicarage Road”, Watford e Sampdoria si affrontano nella seconda edizione del Graham Taylor Trophy, dedicato all’ex tecnico degli “Hornets” con queste formazioni:

Watford (4-4-2): Forster; Janmaat, Kabasele, Cathcart, Holebas; Hughes, Capoue, Pereyra, Sema; Deeney, Gray

Allenatore: Javier Carlo Gracia

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Barreto, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel

A disposizione: Belec, Rafael, Rolando, Sala, Ferrari, Leverbe, Tavares, Vieira, Praet, Verre, Ramirez, Kownacki, Stijepovic

Dunque mister Giampaolo continua ad assegnare a Barreto la mansione di fulcro di centrocampo, lascia a riposo Praet (quasi a preservarlo dalle “sirene” inglesi), dà spazio a Bereszynski (allineatosi ai compagni nella preparazione post mondiali), preferisce ancora Caprari a Ramirez come trequartista e lancia Defrel al fianco di Quagliarella.

Ahi noi, non facciamo in tempo a scrivere il nome del capitano, che – al 6° – deve lasciare il posto a Kownacki, per il riacutizzarsi del fastidio muscolare che gli aveva impedito di giocare contro il Fulham, ma intanto, già nei primi minuti, Murru ed Audero avevano già effettuato due buoni interventi difensivi.

Che Omar Colley avesse nelle corde il senso del goal, si era già intuito ed al 9° lo fa vedere anche ai tifosi inglesi, insaccando la palla alle spalle di Foster, su ponte di Andersen, susseguente un corner di Murru.

Al 16° e al 28° prima Bereszynski e poi Andersen, fermano gli inglesi con tempestivi interventi in scivolata, tipici del calcio anglosassone, mentre la replica di Jankto termina a lato.

Al 36° su un bel traversone del greco Holebas (ex Roma), Gray, di testa, spedisce la palla sopra la traversa.

Al 39° Defrel non sfrutta tempestivamente una palla messa per lui in corridoio da Andersen e si fa chiudere in corner da un intervento alla disperata di Cathcart.

I “calabroni” (per via della uniforme a striscie gialle nere) insistono alla ricerca del pari e prima che l’arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l’intervallo, hanno due occasioni, prima con Gray (esterno rete) e poi con Capoue il cui cross dalla sinistra taglia tutta l’area, prima che Murru salvi in angolo.

Si riprende, con la Samp in avanti, ma Jankto e Defrel non si intendono e l’occasione sfuma.

Doppio salvataggio di Colley, al 52°, ma il gambiano e Tavares (entrato al posto di Murru ad inizio ripresa, come Praet al posto di Linetty) si scontrano involontariamente e Deeney può depositare in rete la palla dell’1-1.

Al 63° quattro cambi in casa Samp; entrano Sala, Ferrari, Vieira e Ramirez ed escono Bereszynski, Andersen, Barreto, Defrel.

Al 71° esce anche Jankto per Verre e Rafael sostituisce Audero, che tre minuti prima aveva salvato in uscita, al limite dell’area, sui piedi di Gray, mentre, al 79°, Stijepovic dà il cambio a Kownacki.

All’ 82° Holebas mette un pericoloso traversone per Gray, la cui deviazione sfiora il palo.

All’87° infortunio a Sala ed entra Rolando e mentre il match scivola verso l’1-1 finale, anche Leverbe prende il posto di Colley.