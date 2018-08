La Sampdoria batte un colpo (1-0) e vince col Fulham

Aldershot. In terra d’Albione, la Samp inizia bene la tournée inglese, sconfiggendo per 1-0 il Fulham, neo promosso in Premier League, con un goal d’autore di Gastón Ramírez (al 35° della ripresa), che – con un sinistro a giro, da fuori area – va a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali, finalizzando una veloce triangolazione, cui ha dato vita Dennis Praet, con un fulmineo recupero palla sulla trequarti avversaria.

Queste le formazioni scese in campo, all’EBB Stadium:

Fulham (4-3-3): Fabri; Fossey (dal 73° R. Sessegnon), Odoi, Le Marchand (dal 60° Ream), S. Sessegnon (dal 73° Christie); McDonald (dal 60° Seri), Cissé, Cairney (dal 46° Johansen); De la Torre (dal 73° Kamara), Fonte, Schürrle (dal 60° Mitrovic).

Sampdoria (4-3-1-2): Audero (dal 73° Belec); Sala (dal 73° Bereszyński), Andersen (dal 88° Leverbe), Colley (dal 63° Ferrari), Murru (dal 73° Tavares); Praet, Barreto (dal 63° Linetty), Jankto (dal 78° Verre); Caprari (dal 63° Defrel); Quagliarella (dal 1 Ramírez, dall’88° Rolando), Kownacki (dal 78° Stijepović). A disposizione Rafael, Vieira.

Insomma la decide Gastón Ramírez, entrato dopo appena un minuto di gioco, a seguito dell’immediata uscita dalla contesa (a titolo precauzionale) di Quagliarella, dando prova di possedere doti che – se espresse con continuità – potrebbero fare la differenza in campionato.

L’anomalia della formazione sta nel Barreto playmaker, dato che per Obiang ancora non è fatta (anche se la pista è sempre calda) e Vieira è arrivato da un giorno…

Comunque la Samp sciorina il suo solito giro palla in fase difensiva ed il pressing alto, mentre i “Cottagers” cercano più spesso la via della rete, cui il Doria va vicino, solo ad inizio ripresa con Omar Colley, sempre pericoloso sui calci d’angolo a favore. Prima della rete di Gastón Ramírez, anche Jakub Jankto ci prova con un bel colpo di testa.

A proposito di Fabio Quagliarella, le ultime notizie riportano la sua decisione di restare alla Samp, declinando le offerte di Parma ed Udinese.

Continuando a parlare di mercato, Leonardo Capezzi è ormai in dirittura di arrivo ad Empoli, con la squadra toscana che sta provando a tesserare anche Matías Silvestre, anticipando la nutrita concorrenza, mentre per Andrea Tozzo si è aperta la possibilità di passare all’Hellas Verona, in alternativa al Novara.

Per quanto riguarda Lorenzo Tonelli, si registrano le voci di un sorpasso da parte del Cagliari, che svanito l’obiettivo Gustavo Gomez, stando alla stampa sarda, si è buttato sul partenopeo.

Inoltre, come alternativa ad Obiang, oltre ad M’Bia, secondo radiomercato, la Samp avrebbe fatto un pensierino anche su Uche Agbo, centrocampista (classe ’95) nigeriano dello Standard Liegi, passato nel 2013 anche da Udine.

Anche il mercato in entrata dell’Academy si sta muovendo, con gli scout blucerchiati in azione anche sul fronte slavo, in particolare in Bosnia Erzegovina, dove è stato individuato ed ingaggiato il portiere Petar Zovko (classe 2002, ma già alto 1,92 CM) del Siroki Brijeg e della Under 17 del suo Paese.

Infine c’è da segnalare (agli appassionati blucerchiati ed a quelli nerazzurri) l’amichevole programmata, per mercoledì 7 agosto (alle 18.00, al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco) fra la Samp e l’Imperia di Buttu.