Genova. Tutto è andato come previsto e questa mattina, prima dell’inizio del traffico dell’ora di punta, la viabilità è tornata regolare. La rampa sud di via Siffredi, a Cornigliano, è stata abbattuta. La strada è stata chiusa alle 20 di ieri sera per permettere i lavori. Stamani le ruspe hanno lasciato il posto alla viabilità quotidiana. E al momento il traffico – dicono dalla municipale – non è più intenso rispetto a qualsiasi mattina.

Anche nella notte non ci sono stati troppi disagi. Chi era alla guida dei mezzi privati ha forse seguito il consiglio di utilizzare l’autostrada nel tratto Genova-Ovest Cornigliano in entrambi i sensi e quindi non si sono verificate code. “Sono rimasto molto impressionato dal poco traffico che si è venuto a creare – il commento dell’assessore alla Mobilità Stefano Balleari, che ha seguito i cantieri in diretta – d’altronde abbiamo cercato di mettere a punto ogni dettaglio, riunioni su riunioni per stabilire chi dovesse fare cosa, l’ultima lunedì in prefettura, e tutti i soggetti interessati, dalle forze dell’ordine, ai soccorsi, ai tecnici, hanno fatto la loro parte.

Nel video di Roberto Difrancesco, curatore della pagina Cornigliano La Rinascita, il video dell’abbattimento. “Un pezzo di storia che se ne va”, scrive.

I lavori di abbattimento saranno in due fasi: la notte tra il 2 e il 3 agosto, dopo aver coperto via Siffredi con speciali teli e strati di sabbia a proteggere il manto stradale, sarà abbattuta la campata centrale e poi quella verso via Pionieri d’Italia. Poi la notte tra il 4 e il 5 agosto sarà demolita l’ultima parte, quella più vicina alla ferrovia ma in questo caso verrà previsto per qualche ora solo una riduzione delle corsie.

L’abbattimento è avvenuto nell’ambito dei lavori del cosiddetto ‘Lotto 10’ che entro la prossima primavera dovrebbe portare al collegamento diretto tra la strada a mare Guido Rossa e l’uscita della A10 Genova -Cornigliano.