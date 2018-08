Jankto goal, la Sampdoria supera la Viterbese e passa il turno in Coppa Italia

Genova. Dopo aver disputato amichevoli di un certo tipo anche dal punto di vista dell’impegno (Fulham, Watford) la Sampdoria si presenta davanti al suo pubblico, proprio nel giorno del 72° compleanno del club blucerchiato.

“Mastro” Giampaolo manda in campo, con il consueto 4-3-1-2, i seguenti giocatori: Audero, tra i pali; Sala, Andersen, Colley e Murru sulla linea difensiva; Praet e Linetty mezze ali, con Barreto in cabina di regia; Ramirez, trequartista a giocare dietro ai due attaccanti Defrel e Kownacki, preferito a Quagliarella, a riposo precauzionale, per non rischiarlo in vista dell’esordio in campionato con i gigliati della Fiorentina.

In panchina, a disposizione: Rafael, Belec, Bereszynski,Tavares, Ferrari, Rolando, Vieira, Jankto, Verre, Caprari, Stjiepovic, Quagliarella

La Viterbese di mister Lopez si schiera “a specchio” usando lo stesso modulo tattico di Giampaolo, con Forte, a difesa della porta; De Giorgi, Rinaldi, Atanasov e De Vito in difesa: Palermo, Damiani e Cenciarelli sulla mediana; Vandeputte, dietro alle punte Zerbin e Ngissah.

Gianluca Aureliano di Bologna è l’arbitro designato a dirigere il match

Al 9° scambio tra Linetty e Ramirez, l’uruguayano effettua l’assist per Defrel, che finisce a terra dopo un contatto con Atanasov, ma per Aureliano non è rigore

Al 20° blucerchiati vicino al goal con Ramirez, la cui conclusione si stampa sulla traversa

Al 35° viene ammonito Zerbin per un fallo su Barreto

Al 45° corner di Ramirez, svetta Andersen ma Forte non si fa sorprendere

La ripresa comincia con Jankto al posto di Linetty

Al 51° Ramirez cerca di sorprendere Forte, direttamente su punizione

Al 53° Defrel, di sinistro, sfiora il vantaggio

Al 54° secondo cambio per la Samp, con Caprari che entra al posto di Defrel

Al 62° goal annullato al Doria… Barreto calcia al volo, Jankto devia la palla alle spalle del portiere ospite, ma da posizione irregolare

Al 65° primo cambio per la Viterbese, Valagussa per Vandeputte

Al 75° Sampdoria in vantaggio grazie alla conclusione vincente di Jankto

Al 76° Roberti sostituisce Cenciarelli tra le fila della Viterbese

Al 76° la conclusione di Kownacki (su cross di Praet) è deviata in angolo da Forte

All’ 89° ultimo cambio in casa Samp, con l’entrata sul terreno di gioco di Quagliarella, al posto di Kownacki

Nei cinque minuti di recupero non succede nulla e la Sampdoria passa il turno di Coppa Italia