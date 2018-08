Iren, attivato numero verde per utenze degli sfollati

Genova. Un numero verde attivo per i clienti di Iren Mercato residenti negli stabili evacuati dopo il crollo del ponte Morandi.

Lo ha attivato Iren. 800-894130 fornirà informazioni sulle utenze gas e luce collocate negli stabili evacuati e tutta l’assistenza necessaria per le attivazioni di nuove forniture.

Per ogni necessità sono disponibili anche gli sportelli sul territorio: via SS. Giacomo e Filippo 9 (dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30; sabato 8.30 – 12.30) e via Giotto 31 (dal lunedì al venerdì h. 9.00-13.00 e 15.00 – 18.30, sabato 9.00 – 13.00).