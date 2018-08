Inizia la stagione delle genovesi in Serie D: bene la Lavagnese, fuori il Sestri

Anche la Serie D è pronta a partire con le squadre liguri che tornano a giocare iniziando con la Coppa Italia. Si ritorna nel Girone A, ovvero quello del nord-ovest comprendente anche Piemonte e Lombardia. Le squadre hanno già assaggiato il campo , ma su tre, solo la Lavagnese prosegue la propria corsa in Coppa Italia grazie alla vittoria sui biancoblù del Ligorna al termine di una partita comunque pimpante e ricca di gol.

Tante le facce nuove nei bianconeri a partire dalla porte dove Caruso, preso dall’Albissola, ha ben figurato, mentre in avanti l’ex Sestri e anche Ligorna, Oneto avrà la responsabilità di reggere l’attacco insieme a Lo Bosco, arrivato dalla Sanremese. Anche il Ligorna ha alcune facce nuove in porta con Luppi che deve capitolare al 15° sul tiro di Di Pietro. Raddoppio firmato da Basso che si conferma uomo – gol come ha dimostrato lo scorso anno.

Nel secondo tempo accorcia le distanze il Ligorna con Valenti, ma la Lavagnese dimostra di essere pronta per il campionato e gioca molto bene su ritmi alti e soprattutto non subisce il contraccolpo psicologico, così al 75° Saccà cala il tris bianconero. Unico neo per i padroni di casa quello di credere di avere già vinto, cosa che consente al Ligorna di pressare alto e accorciare ancora con un calcio di rigore di Miello. Tensione nel finale con Zunino che rifila una gomitata a Vinasi e finisce anzitempo negli spogliatoi, ma la Lavagnese supera il turno.

Sperano in un approccio migliore i tifosi caldi del Sestri Levante che viene mandato al tappeto dagli spezzini della Fezzanese in quel di Lavagna (con il “Sivori” che si sta rifacendo il look con un nuovissimo manto sintetico) nonostante un miglior approccio dei corsari che passano al 18° con Mancosu, autore di un diagonale che fulmina il portiere avversario. Vantaggio effimero, pareggiato appena due minuti dopo da Cecchetti che trova l’immediata reazione con gol dell’1-1. Al 26° i verdi passano in vantaggio con l’eterno Baudi che è rapace nel ribadire in porta una traversa clamorosa colpita da Bruzzi. Pondaco sfiora il pareggio su punizione, ma i legni gli dicono di no e allora gli spezzini trovano anche il terzo gol con Canalini in spaccata.

Poco prima della pausa, però ancora Mancosu riaccende le speranze sestrine con una gran botta dalla distanza. Sestri che, però viene ancora beffata dal tiro di Baudi che trova il 2-4 per gli spezzini. Nel secondo tempo non ci sono reti, con le squadre che rallentano e la gara che si innervosisce quindi tutto a favore degli ospiti che controllano il punteggio e passano il turno. Sarà proprio Lavagnese – Fezzanese la gara che si giocherà domenica per il I° turno di Coppa Italia.