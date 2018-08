Incidenti in città, due auto ribaltate nella notte. Bambino ricoverato al Gaslini

Genova. Ancora incidenti nelle strade della nostra città: nella notte si sono verificati ben due ribaltamenti di autovetture: tre persone sono state soccorse dai medici del 118, tra cui un bambino trasportato in codice giallo al Gaslini.

Il primo incidente in via Burlando, verso mezzanotte: il guidatore di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi. L’adulto è stata trasportato in codice giallo al Galliera, mentre il bambino che viaggiava con lui al pronto soccorso del Gaslini.

Dinamiche ancora da accertare anche per l’incidente di Via Rollino, accaduto poco prima delle sette: anche in questo caso l’auto è finita “a ruote in sù”, senza per fortuna coivolgere altre vetture.

Il conducente è stato trasportato in codice giallo a Villa Scassi