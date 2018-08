Incidente nella notte a Boccadasse, due giovani in “codice rosso”

Genova. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente stradale che, questa notte, intorno alle 4, ha coinvolto due persone in scooter, cadute in corso Italia, nella zona di Boccasse.

Si tratta di due giovani, un ragazzo e una ragazza, che erano in sella ad uno scooter, e che sono stati ricoverati in codice rosso, negli ospedali di San Martino e Galliera. Sul posto sono, subito, intervenuti i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine che hanno chiuso la carreggiata per il tempo necessario a fare i primi rilievi.

Indagini sono in corso, da parte della sezione antinfortunistica della Polizia Locale, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, comunque, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nello schianto.