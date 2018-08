Incendio in un fabbricato a Campi, non lontano dal disastro di Ponte Morandi

Genova. Paura questa mattina a Campi per un incendio divampato in un fabbricato non lontano dall’area interessata dal crollo di ponte Morandi. La struttura è una delle tante fatte evacuare perché vicino alla porzione di viadotto ancora in piedi.

I fatti, le cui cause scatenanti sono ancora da chiarire, sono accaduti intorno alle 7 del mattino. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme di quello che di fatto è stato un principio di incendio ed evitato che si potessero propagare ad altri edifici.

Non si hanno per ora notizie di feriti. Il rogo ha danneggiato la struttura dalla quale, per circa mezzora, si è sprigionata una nuvola di fumo.