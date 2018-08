Genova. Negli anni Cinquanta e Sessanta arte contemporanea e acciaio erano unite da una doppia corda. L’allora Italsider di Genova pubblicava una rivista per i dipendenti, e gli operai, che si chiamava Cornigliano (poi cambiò nome) alla quale collaboravano con idee, saggi, opere alcuni tra gli artisti e gli intellettuali più à la page dell’epoca.

Nei giorni in cui si parla del futuro dell’acciaio in Italia – e quindi anche a Genova – il Comune promuove una mostra del tutto speciale che sarà visitabile gratuitamente fino al 15 settembre nell’atrio di palazzo Tursi. All’inaugurazione di “Ossidazioni – 65 anni di acciaio italiano”, questa mattina, avrebbe dovuto esserci Enrico Laghi ma il commissario straordinario di Ilva è stato convocato a Roma dal ministro Luigi Di Maio proprio per discutere del piano di acquisizione dell’azienda siderurgica, del progetto di Mittal, di ambiente e livelli occupazionali.

di 7 Galleria fotografica Mostra Ossidazioni a palazzo Tursi









In mostra venti fotografie scattate da Fernanda Bareggi e che raccontano la vita di fabbrica sono stampate su altrettante lastre d’acciaio dell’artista Graziano Cecchini. Ossidazioni, curata da Chiara Mastrolilli De Angelis, è un’esposizione in divenire “perché l’aria altererà lo stato delle lastre”, spiega la curatrice. La reazione chimica piace al sindaco Bucci, che tenta la metafora: “L’attività che l’aria fa con il metallo ci ricorda che dobbiamo occuparci dell’ambiente esterno, e quindi dell’impatto di aziende di questo tipo sulle città e chi la vive, e sul mare”.

Attenzione all’ambiente che costituisce uno dei punti critici delle trattative su Ilva a livello nazionale, ma che secondo Bucci c’è: “Parliamo di un’azienda che oggi è certamente all’avanguardia per quello che riguarda la tecnologia, un’azienda che consideriamo di punta e che vogliamo mantenere con le sue ricadute economiche e occupazionali per la città”.