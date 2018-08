In fiamme un ristorante alla Foce, intervento dei vigili del fuoco

Genova. All’alba è divampato un incendio, per motivi ancora da definire, all’interno delle cucine del ristorante San Giorgio. Il locale, piuttosto noto, si trova in via Rimassa alla Foce.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo avere arginato le fiamme sono ora impegnati nella operazioni di bonifica.

Il locale, gestito da Danilo Scala e dalla sua famiglia, era interessato da lavori di ristrutturazione. Era prevista una nuova apertura il 18 settembre.

Sull’incendio saranno avviate indagini. Al momento non si esclude alcuna causa.