Ilva, ipotesi nuova proroga del commissariamento, intanto Di Maio “blocca” Laghi a Roma

Genova. Si attendeva anche il commissario straordinario Enrico Laghi al’inaugurazione della mostra fotografica Ossidazioni, allestita nell’atrio di Palazzo Tursi a Genova (sino al 15 settembre). L’esposizione ritrae un pezzo di siderurgia italiana, mostrando il lavoro all’interno dello stabilimento di Cornigliano, su grandi lastre d’acciaio.

“Mi aveva confermato ieri che sarebbe venuto – dice Bruno Manganaro, segretario generale della Fiom Cgil – poi pare che il ministro Di Maio l’abbia bloccato”. In una situazione così delicata nella trattativa che riguarda l’azienda, è probabile che Di Maio abbia chiesto un ulteriore confronto con il commissario, oppure che l’abbia fermato per questioni di opportunità, perché sono ancora molte le incognite sul destino dei 400 dipendenti che dovrebbero essere assunti da Società per Cornigliano e la presenza di Laghi avrebbe avuto l’effetto di concentrare troppo l’attenzione mediatica. Non è dato saperlo, in questo caso si tratta solo di ipotesi.

A margine della presentazione della mostra, l’occasione per ribadire le posizioni del sindacato sulla necessità di affrontare la questione dell’accordo di programma, al cui interno viene specificato che “a un determinato numero di dipendenti corrisponderà una quantità di aree in concessione”. Senza il tavolo su Genova la Fiom non firmerà nulla e tornerà in piazza.

Intanto occorrerà probabilmente un’ulteriore proroga della gestione commissariale, già prolungata al 15 settembre. La previsione finanziaria per l’Ilva stima l’esaurimento di cassa a settembre. Per arrivare a dicembre servono 132 milioni, una cifra che ricorre spesso negli ultimi tavoli convocati. Anche nel caso si arrivasse all’accordo con Arcelor Mittal, servirà comunque ancora un finanziamento da parte dello Stato per poter dare quella continuità necessaria all’azienda.