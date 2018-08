Ilva, il segretario Cgil Camusso: “Dopo crollo ponte ancora più ragioni per rispettare accordo di programma”

Genova. La data per decidere il futuro di Ilva “è ieri”. Lo ha detto Susanna Camusso, segretario generale nazionale della Cgil, a margine della sua visita a Genova, sottolineando la necessità del governo di pronunciarsi sulla vendita del gruppo siderurgico.

“Il governo ci deve dire se la vendita è effettuata oppure no e, a partire da quello, come si determinano le risposte che ancora bisogna dare in termini ambientali, di occupazione, di salari, l’attuazione del contratto di programma” ha detto Camusso.

“Ogni giorno perso è un giorno che ci porta sempre più vicini al 15 settembre e nell’incertezza, anche creando un danno all’azienda, alla sua prospettiva e alla situazione occupazionale. Non siamo noi a dare un aut aut – ha detto Camusso – la data è scritta. Ovviamente ogni ora è utile per decidere fruttuosamente almeno il futuro di Ilva”.

Rispetto all’accordo di programma di Genova il segretario generale della Cgil ha ribadito che “l’accordo di programma va rispettato e deve essere attuato ed anzi, direi che ci sono ancora più ragioni di quelle che avevamo fino al 14 di agosto anche vista la collocazione dell’azienda e i problemi di viabilità delle città”.