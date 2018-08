Il top dei locali genovesi allo Street food fest, birre artigianali a Leivi e appuntamenti con la tradizione nel weekend in città e dintorni

Genova. Gastronomia, buone birre ma anche musica, teatro e appuntamenti con la tradizione nel weekend di Genova e dintorni, l’ultimo di agosto e il primo di settembre, per un’estate che è ancora lontana dal finire.

Al porto antico, fino a domenica, c’è lo Street Food Fest 2018, festa del cibo di strada ma “gourmet”: sotto il tendone di piazza delle Feste, ogni stand è curato dai ristoratori e osti dei migliori locali cittadini. Ognuno propone un micro-menù a base delle specialità della casa. Un modo per testarli tutti (o quasi) in una volta da sola. Ben 24 proposte gastronomiche d’eccellenza, provenienti da varie regioni d’Italia, in perfetto stile street food ed il festival nel festival SuperBirra dedicato alla birra artigianale.

Orari: venerdì 31 agosto dalle ore 18 alle 24; Sabato 1 e domenica 2 settembre dalle ore 12 alle 24. L’ingresso è libero, le pietanze e le bevande si acquistano con un sistema di gettoni.

Per chi vuole nutrirsi in maniera più “wild”, sabato 1 settembre a Capreno di Sori, appuntamento con la 26esima edizione della Festa dei cacciatori. Dalle ore 19e30 lo stand gastronomico: polenta e taglierini al sugo di funghi o cinghiale, fagiano, cinghiale e carni vari.

Torna inoltre per la quarta edizione Leivi Critical Beer, venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre al Campo Sportivo di Leivi, in località San Bartolomeo. Sono 10 i mastri birrai da tutta Italia, con stand gastronomici locali e regionali (con asado, porchetta e molto altro), musica dal vivo e banchetti artigianali. Tra le etichette: Piccolo Birrificio Clandestino, Birra Galhop, Birra Plurale,

Kamun.

Scoprire nuova musica nel centro storico genovese. Ai Giardini Luzzati, Oliva in concerto: la giovanissima artista si esibisce sabato 1 settembre a partire dalle 19e30. Il suo è un progetto originale di cantastorie, racconti in musica, legati proprio alla città di Genova.

Infine un paio di appuntamenti con la tradizione, tra il sacro e il profano. La Festa della Casaccia 2018 a San Siro di Struppa: sagre, processione e musica Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre, e quella della Festa di Gesù Bambino di Praga: due giorni di festeggiamenti con benedizione dei bambini, suggestiva processione in mare e la benedizione delle barche, la veglia di preghiera tutta la notte.

Torna anche l’Expò Valpolcevera. Ne parliamo nel dettaglio qui.