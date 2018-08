Il sindaco Bucci ospite del Quinto: “Grazie da tutta Genova”

Genova. Nella serata di venerdì 3 agosto lo Sporting Club Quinto ha avuto ospite a cena, nella sede di via Quinto affacciata sul mare, il sindaco di Genova Marco Bucci.

Il primo cittadino, che ha seguito da vicino le gesta dei biancorossi nel campionato di Serie A2 assistendo dal vivo alla finale promozione con la Rari Nantes Salerno che è valsa la Serie A1, si è intrattenuto con il presidente del club Giorgi Giorgi, il vicepresidente Brondi, gli altri consiglieri e si è complimentato con il tecnico Gabriele Luccianti e con il capitano Luca Bittarello, al quale ha chiesto di trasmettere gli auguri a tutti gli atleti.

Alla società il sindaco ha fatto i complimenti per la promozione e anche per i risultati raggiunti nel settore giovanile. Al tavolo anche gli sponsor dello Sporting Club Quinto, ringraziati per il loro impegno dai dirigenti biancorossi e dallo stesso sindaco Bucci che, a fine serata, ha fatto a tutti gli auguri per tenere alto il nome della città di Genova nel prossimo campionato di Serie A1, dove il Quinto sarà l’unica squadra a rappresentare il Comune.

Giorgi ha illustrato al sindaco, che ha fortemente incoraggiato questa strategia, la volontà di fare del Quinto la squadra e la società di Genova tutta.