Il ponte del Lagaccio chiude lunedì 3 settembre, quasi pronta la strada alternativa

Genova. Il ponte del Lagaccio chiude al transito di mezzi pubblici e privati lunedì mattina. Ancora nel weekend resterà istituito il senso unico alternato ma poi, in base a un’ordinanza comunale pronta da alcuni giorni, la struttura non sarà più accessibile per consentire degli interventi di verifica propedeutici alla manutenzione del Don Acciai.

Che cosa succede alla viabilità? La strada alternativa, che corre attorno al campo del Lagaccio, per quanto stretta in alcuni punti, è ora pronta per essere utilizzata. Qui passeranno anche le linee degli autobus, che però non effettueranno fermate lungo il bypass.

Il ponte era già stato chiuso il 19 agosto scorso, sulla scia dell’emotività legata al crollo del Morandi. Da mesi i cittadini di Oregina e San Teodoro, i quartieri da esso collegati, denunciano crepe e altri cedimenti.

Per questo la struttura subirà un pesante intervento (oltre un milione di euro di finanziamento) per essere messa in sicurezza.