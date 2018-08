Il Mit sblocca i fondi per il trasporto rapido di massa: salvi i 132 milioni per la metropolitana di Genova

Genova. Ci sono anche i 137 milioni per lo sviluppo della metropolitana di Genova sulle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez e per l’acquisto di 11 treni a trazione autonoma tra i fondi sbloccati oggi dal ministero dei Trasporti. Si tratta del decreto di riparto disposto dall’ex ministro Graziano Delrio nell’ambito delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017: 1 miliardo 397 milioni per la realizzazione di infrastrutture del trasporto rapido di massa, dove rientrano i finanziamenti per Genova, e 338 milioni per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse. L’intesa è stata raggiunta in conferenza unificata la cui convocazione straordinaria è stata chiesta dal ministro Danilo Toninelli “Per quella mobilità di cui i cittadini hanno davvero bisogno”, si legge in una nota del ministero.

“Questa è un’ottima notizia – dice il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari – e che aspettavamo da tempo, questi soldi assolutamente necessari per lo sviluppo della rete dei trasporti a Genova. Erano stati messi a rischio per via di un ricorso della Regione Veneto (quello sul cosiddetto federalismo clientelare, ndr.) ma ora sono liberi per essere utilizzati”.

Il Comune di Genova, attraverso l’assessore Balleari, a gennaio 2018 era riuscito a “strappare” altri 15 milioni, come seconda tranche, al ministero. La speranza della giunta di centrodestra è, con i fondi a disposizione, di arrivare a coprire tutta la linea, fino a Terralba e di comprare altri tre treni. Era da oltre dieci anni che la rete metropolitana genovese non riceveva alcun finanziamento”.