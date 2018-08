Il Genoa prova l’ultimo assalto a Bertolacci e attende Lopez

Bardonecchia ha ospitato l’amichevole “in famiglia” fra Genoa e Albissola, squadra rivelazione del calcio ligure, approdata in Serie C e ricca di elementi in prestito dalla società rossoblù. Finisce 3-0 per i genovesi che abbracciano il nuovo arrivo Rolon a metà campo che debutta subito insieme ad Hiljemark ritornato dopo le vacanze post Mondiale. Ancora una volta in grande evidenza Piatek, sempre più convincente e autore di una doppietta, ma anche Kouamé che sigla il terzo gol e chiude i conti.

Buon ritmo, contro un avversario che non ha lesinato energie ed è stato probante per il Grifone. In campo anche Mimmo Criscito che ritrova finalmente il calcio giocato nel secondo tempo e mette minuti preziosi nelle gambe. Intanto il calciomercato impazza ed il Genoa è un grande protagonista con Lisandro Lopez che finalmente dopo un lungo tira e molla fra Benfica e rossoblù dovrebbe arrivare a ore in Italia per le visite mediche e la firma del contratto.

In arrivo anche Andrea Favilli, gioiellino del settore giovanile della Juventus che al momento è in tournée con i bianconeri negli Stati Uniti dove si sta mettendo in bella mostra. Infine il Grifone sta anche continuando a spingere per Andrea Bertolacci, che dovrebbe essere l’ultimo colpo in entrata. Ballardini vuole un centrocampista e si è trovato molto bene lo scorso anno con il romano che, però ha un ingaggio da limare, inoltre Gattuso non è sicuro di volersi privare del giocatore. Questo stallo sta portando il Genoa ad una sorta di ultimatum. Entro le prossime ore si deciderà se abbandonare definitivamente la pista Bertolacci e virare su altri nomi.

Detto degli acquisti Perinetti sta lavorando anche sulle cessioni, dato che al momento sono 33 gli effettivi a disposizione di Ballardini (che diventeranno 35 con Lopez e il nuovo centrocampista). In porta partirà uno fra Vodisek e Russo in prestito, mentre in avanti su Laxalt c’è l’interessamento di tante squadre con Benfica e Napoli in pole. Fra gli indiziati a partire anche Romero e Omeonga, ma il reparto più saturo è senza dubbio l’attacco. Pandev e Piatek non si discutono, così come Favilli quando arriverà. Restano aperte le possibili cessioni di Galabinov e Lapadula con l’italoperuviano che vorrebbe restare, ma la volontà della società non sembra proprio certa.

In prestito dovrebbero partire anche Spinelli e Dalmonte forse in Serie B, mentre su Brlek al momento ci sono offerte da Cremonese e Palermo. In rampa di partenza anche Rossettini, El Yamiq e Asencio che ha rinnovato, ma potrebbe finire a Benevento in prestito.