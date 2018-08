Il Cus Genova Volley è al lavoro per la nuova stagione e nei giorni scorsi sono arrivati due colpi importanti per il campionato di Serie B che riguardano non il campo, bensì la panchina. Dopo l’arrivo del giovane Omar Louza infatti, il primo rinforzo d’agosto arriva in panchina con il ritorno di Fernando Mancini che collaborerà con coach Grotto. Mancini era già stato nel capoluogo ligure dove aveva vinto campionati regionali e provinciali.

L’altro colpo riguarda la conferma di Cesare De Spinosa per quanto riguarda la panchina femminile diretta da coach Schembri. La società biancorossa ha dichiarato di credere molto in questo giovane tecnico su cui potrà puntare nel futuro.