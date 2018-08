Genova. Qualche tuono in lontananza e poi l’arcobaleno hanno animato la prima mattinata di oggi.

Anche se i temporali veri e propri sono attesi sono per domani, un po’ di instabilità ha interessato stamattina presto le alture. I

l rombo dei tuoni ha fatto per un attimo pensare che il temporale sarebbe arrivato in città, poi l’arcobaleno ha riaperto le porte, per ora almeno, al cielo sereno.