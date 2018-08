Il bollettino dei feriti di ponte Morandi: Camilla, la ragazza travolta nell’isola ecologica Amiu, è stata operata

Genova. Ecco la situazione dei feriti ancora ricoverati negli ospedali genovesi dopo il crollo del ponte Morandi. All’ospedale San Martino sono 4 i pazienti.

Gianluca Ardini è stabile, con fratture multiple trattate (omero, bacino, D12). Vigile, orientato e collaborante. Rimane in osservazione, la prossima settimana sarà trasferito alle Cure Intermedie. In mattinata ha ricevuto la visita del giocatore della Sampdoria Fabio Quagliarella, che gli ha portato in dono una maglia autografata da tutta la squadra (Ardini è tifoso sampdoriano), invitandolo a recarsi poi al campo di allenamento di Bogliasco dopo la dimissione dall’ospedale.

Eugeniu Babin, moldavo residente in Italia, è stato trasferito oggi nel reparto di Riabilitazione e Rieducazione funzionale per la fisioterapia.

Yelina Natalya, di nazionalità ucraina, sottoposta a intervento chirurgico per ridurre una frattura esposta a una caviglia e una frattura alla colonna, è stata trasferita in data odierna, come il compagno, nel reparto di Riabilitazione e Rieducazione, funzionale per la fisioterapia.

Camilla Scabini, genovese, è ricoverata in Terapia Intensiva. Stamani è stata sottoposta a intervento chirurgico per la riduzione delle fratture di bacino e di mano.

Ed ecco la situazione dei due feriti ancora ricoverati presso l’ospedale Villa Scassi a seguito del crollo del Ponte Morandi. Le condizioni di entrambi sono in miglioramento. Nel dettaglio i pazienti ad oggi presenti sono:

• Una donna, genovese, del 1959, ricoverata in Unità di crisi

• Un uomo, del 1984, ricoverato in Ortopedia

Al Galliera è stata sciolta la prognosi riservata per la donna italiana, di 40 anni. La paziente oggi è stata trasferita nel reparto di Ortopedia.