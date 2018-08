I dilemmi dell’autotrasporto dopo il crollo del Morandi, la Cgil respinge il “liberi tutti” sui turni alla guida

Genova. Dopo i problemi di viabilità, anche portuale, legati al crollo di ponte Morandi alcune associazioni datoriali dei trasportatori hanno chiesto al ministero dei Trasporti la possibilità di una deroga alle norme sui tempi di guida e di riposo (direttiva Ue 561/06). A questa istanza rispondono con preoccupazioni i sindacati.

La Filt Cgil, in particolare, mette in allarme sulla “sospensione dell’uso del cronotachigrafo e conseguentemente le relative mancate registrazioni dei tempi di guida, lavoro, riposo del personale viaggiante che si trovi a transitare nello snodo di Genova”.

La segreteria del sindacato ritiene una richiesta di tale entità “estremamente peggiorativa delle condizioni di guida, di riposo, di lavoro dei conducenti professionisti di camion, siano loro lavoratori dipendenti o “padroncini”, oltreché pericolosa e non garante della più elementari norme di sicurezza per i lavoratori e per gli utenti della strada”.

La Filt Cgil Genova, “respinge qualsiasi tentativo di modifica della regolamentazione dei tempi di guida e di riposo per i conducenti di camion che non garantisca la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada” dicono i referenti Enrico Poggi, Marco Gallo e Leonardo Cafuoti.