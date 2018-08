Graffiti sul treno appena inaugurato, Toti: “Viminale adotti punizione semplice per chi imbratta, tuta e solvente e ripulire”

Genova. “Uno dei cinque nuovi treni pendolari, già imbrattato dai vandali. Un bene di tutti rovinato per la maleducazione di qualcuno. Una richiesta al Governo e al Ministro degli Interni Matteo Salvini, per chi vandalizza le città una punizione semplice: tuta, spugna, solvente e a ripulire le brutture fatte da lui e quelli come lui”.

Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in un tweet e in un post su Facebook, commenta la notizia che uno dei treni Jazz, appena inaugurati per il servizio di trasporto regionale, è stato preso di mira dai writer che hanno realizzato sulla fiancata esterna e sui vetri un enorme graffito.

Toti invoca l’intervento del ministero dell’Interno con una pena “esemplare”