Gli trovano a casa piante di marijuana: denunciato 20enne

Genova. Prima gli hanno trovato un po’ di stupefacente in tasca, poi alcune piantine di marijuana in casa.

Per questo i carabinieri hanno denunciato un genovese di 20 anni, residente a Borgoratti. I militari lo hanno fermato in macchina per un normale controllo e gli hanno trovato due bustine di erba.

A quel punto è scattata la perquisizione in casa dove la pattuglia ha trovato le piantine.