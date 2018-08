Giornate di fuoco per l’elisoccorso, raffica di interventi oltre l’emergenza Ponte Morandi

Genova. Il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Genova sta vivendo vere e proprie giornate campali: l’impegno profuso, per l’evento del ponte Morandi, non ha certo messo in secondo piano quella che è l’attività primaria di soccorso del nucleo elicotteri.

Quindi la mattinata é iniziata con il recupero di un motociclista di circa 30 anni,sul Turchino,che a seguito di una caduta ha riportato alcune fratture. Stabilizzato dal personale medico di bordo,è stato caricato all’elicottero e trasportato all’ospedale San Martino di Genova. Quasi contemporaneamente un secondo elicottero, Drago 70 trasportava da Imperia per il Gaslini,due giovani puerpere.

Poco dopo è Drago 60 a volare sopra ad Alassio per recuperare un ciclista con un gravissimo trauma cranico. Anche qui il personale sanitario di bordo, procedeva a d una delicata stabilizzazione per il trasporto presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ancora in volo verso l’ospedale ed il secondo elicottero, Drago 70 deve alzarsi per recarsi a Sassello in provincia di Savona per un probabile infarto. L’uomo di circa 50 anni sarà trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono ormai circa le 18 é l’allarme scatta per l’annegamento di un giovane turista svedese. Verricellati sul posto,nella zona si punta Chiappa, (GE),il personale medico assieme agli elisoccorritori Vvf hanno effettuato un intervento in perfetta simbiosi tra le due componenti: una rianimazione perfettamente riuscita e conclusa con una verricelata che ha permesso al ragazzo di arrivare in pochissimi minuti all’ospedale San Martino di Genova.