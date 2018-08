Genova, usa il supermercato come ristorante self service, ma non vuole pagare, arrestato

Genova. Prima si è appropriato di uno zainetto riempiendolo con tutto il necessario per la giornata: slip, calzini, occhiali da sole, deodorante, auricolari e due pezzi di formaggio. Poi lo ha nascosto tra gli scaffali in attesa di riprenderselo in un momento successivo.

Nel frattempo si è messo a banchettare, mangiando paella e noccioline e bevendo vino e bibite energizzanti, nel supermercato Coop di piazzale Iqbal Masih, all’ingresso del terminal traghetti. Un “pranzetto” da 37 euro a spese del supermercato.

Nemmeno con l’intervento della responsabile del negozio, il 24enne algerino protagonista del fatto, si è posto il problema di pagare quanto consumato, anzi senza dare alcuna spiegazione si è diretto verso l’uscita del negozio ma è stato fermato dal personale di vigilanza.

Gli agenti della volante hanno proceduto all’arresto del ragazzo per furto aggravato.

Il valore complessivo della merce ingerita, di quella danneggiata e quella riposta nello zaino corrisponde, a un totale di 174 euro circa. Oggi il giudizio per direttissima.