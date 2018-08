Gaslini in lutto, è morto l’oncologo Giorgio Dini: fu direttore del reparto

Genova. Si è spento due giorni fa il dottor Giorgio Dini, medico di onco-ematologia del Gaslini, di cui è stato direttore per lunghi anni e poi come direttore di tutto il dipartimento di Ematologia e Oncologia dell’ospedale pediatrico genovese.

“Da sempre attento agli aspetti scientifici e di ricerca clinica ed al continuo aggiornamento dei giovani medici e di tutto il personale del reparto – si legge in una nota del Gaslini – non ha mai trascurato gli aspetti umani e sociali, ponendo sempre i pazienti e le loro famiglie al centro delle cure”.

Entusiasta pioniere nel campo del trapianto di midollo osseo, nei primi anni ‘90 ha reso l’ospedale Gaslini punto di riferimento italiano in questo campo: per primo in Italia ha reso possibile ai bambini italiani l’accesso al registro statunitense dei donatori volontari di midollo, ampliando notevolmente le loro possibilità di arrivare al trapianto.

Giorgio Dini ha contribuito per quasi 40 anni alla crescita ed allo sviluppo dell’Associazione AIEOP, di cui è stato presidente dal 2008- 2010, e per molti anni responsabile del Gruppo di Lavoro sul Trapianto di Staminali Emopoietiche. Ha inoltre contribuito alla nascita ed allo sviluppo del Gruppo di Lavoro sulle patologie pediatriche nell’ambito del Gruppo Europeo sul Trapianto di Midollo di cui è stato chairman per 2 mandati, dedicandosi con grande impegno alle problematiche nei pazienti adolescenti.

L’ematologo aveva dedicato la vita a salvare i più piccoli e anche dopo il ritiro dall’attività ospedaliera, non ha mai smesso di dedicarsi ad iniziative in favore di realtà sociali disagiate, favorendo iniziative umanitarie e collaborazioni internazionali (tra le altre con Cuba, Marocco e Romania) per cercare di garantire a tutti i bambini un adeguato percorso di cura.

L’uomo, grazie alle capacità comunicative, alla visione sempre positiva ed ottimistica, all’instancabile iniziativa, era molto conosciuto anche nel Tigullio e aveva dato una grossa mano alla missione interdiocesana ligure a Cuba: grazie a lui, infatti, tanti bambini sono stati salvati dalla leucemia.

Un mese fa aveva ricevuto la segnalazione della giuria del Premio Bontà don Nando Negri al Villaggio del Ragazzo.

L’Istituto Gaslini esprime le più vive condoglianze alla famiglia Dini per questa grandissima perdita, condivisa dal personale dell’ospedale pediatrico e da tante famiglie di ex pazienti che hanno avuto nel dottor Dini un fondamentale punto di riferimento.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 8 agosto alle 10 nella chiesa della Risurrezione di N.S. Gesù Cristo di Borgoratti a Genova. Il rosario sarà recitato martedì 7 agosto alle 18.30 presso la suddetta chiesa.