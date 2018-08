Scattano venerdì 10 agosto i Mondiali Universitari di canottaggio di Shangai che vedrà impegnati due atleti provenienti da due società genovesi. Si tratta di Federico Garibaldi dell’Elpis e Bianca Laura Pelloni, attualmente nella Saturnia Trieste, ma cresciuta nella Speranza Prà.

Garibaldi è senza dubbio la punta di diamante del movimento con varie partecipazioni alle rassegne iridate ed arriva a Shangai per gareggiare nel 4 senza e nell’otto. Per la Pelloni è un momento felice visto il bronzo dei Mondiali Under 23 nel 2 senza Pesi Leggeri specialità in cui gareggerà anche in Cina. Non solo perché sarà protagonista anche nel 4 senza Pesi Leggeri.