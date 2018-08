Funicolare e cremagliera, lo stop per manutenzioni e controlli. Ecco gli orari

Genova. Stop e sospensioni del servizio di trasporto pubblico “verticale” per consentire controllo, manutenzione degli impianti e delle sedi di percorrenza.

La ferrovia a cremagliera Principe – Granarolo, mercoledì 22 agosto, sarà sospesa alle ore 22.15 per consentire lo svolgimento delle attività settimanali di verifica. Ultima corsa ore 22.00 da Principe. Contestualmente alla sospensione del servizio sarà attiva la linea bus sostitutiva G1.

La funicolare Sant’Anna, invece, giovedì 23 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 non sarà in funzione per consentire le attività di manutenzione del verde lungo la linea.