Funerali di Stato, tutta la città (o quasi) si ferma a lutto

Genova. La città si ferma, per osservare il lutto dopo la tragedia che ha sconvolto Genova.

Tutta la città, o quasi: in mattinata molti esercizi commerciali risponderanno all’appello delle associazioni di categoria, chiudendo a metà le saracinesche all’ora del funerale, mentre Coop Liguria chiuderà tutti i supermercati di Genova e Busalla, compreso l’iper Aquilone, dalle 11 alle 13 e sarà osservato un minuto di silenzio.

La cosa ovviamente porta seco le polemiche: Filcams Cigl denuncia infatti che sono in fase di verifica “La posizione di altre aziende della Grande Distribuzione presenti sul territorio e abbiamo preso atto che vi sono alcuni nomi, come Pam, Gulliver e Carrefour, che al momento risulta non abbiano dato alcuna comunicazione di chiusura ai propri dipendenti. Assurdo e inconcepibile ritrovarci oggi, alla vigilia dei funerali di domani e a pochi giorni dal drammatico crollo del ponte Morandi, a vigilare e a dover fare pressioni verso aziende che stanno dimostrando di non avere alcun rispetto del grave lutto che il territorio sta vivendo.