Fuga di gas nel cantiere di via XXV Aprile, oggi la strada resta chiusa

Genova. La rottura di un tubo del gas nell’ambito dei cantieri per la rete fognaria portati avanti da Ireti in via XXV Aprile hanno provocato la chiusura della strada. L’incidente è avvenuto ieri in tarda serata, a provocarlo la ditta che stava effettuando la riasfaltatura, ma stamani non erano ancora terminate le operazioni di ripristino.

Al momento l’area è in sicurezza, i pedoni possono transitare, ma non i mezzi pubblici e le auto perché deve essere ultimata la copertura del sedime stradale. Non solo. Il tubo del gas danneggiato, di circa 250 mm di diametro, dovrà essere sostituito per 6 metri.

In queste ultime notti va XXV Aprile era interessata da un cantiere programmato. La riapertura non avverrà prima di questa sera.